New Tech: ritorna a Bisceglie l’8ª edizione del DigithON

Al via l'ottava edizione di DigithON che, fino al 3 settembre, renderà la cittadina pugliese un centro nevralgico orientato al futuro e all'innovazione, accogliendo centinaia di inventors da tutta Italia e grandi ospiti nazionali e internazionali per approfondire i temi legati al mondo del digitale e le nuove sfide dell'intelligenza artificiale.La prima serata si aprirà con i saluti di Francesco Boccia, ideatore e fondatore di DigithON, quindi la giornalista del TG1 Barbara Carfagna affronterà il tema dell'Intelligenza Artificiale, la scommessa sul futuro che è già realtà; Letizia D'Amato, Presidente di DigithON, accoglierà il professore e influencer Vincenzo Schettini per una lezione su La fisica che ci piace a cui seguirà Instacoockingcon lo chef star della tv e di YouTube Max Mariola intervistato dalla giornalista del TG1 Valentina Bisti. In conclusione, la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervistata dal giornalista e conduttore di Piazzapulita su La7 Corrado Formigli, parlerà di Lavoro, Istruzione e Sanità alla sfida della transizione digitale. Gli eventi in Piazza sono tutti ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, con la possibilità di seguire anche in live streaming sul sito www.digithon.it dove si potrà assistere anche alla maratona digitale tra le startup. Venerdì 1° settembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro entrerà nel vivo la competizione tra gli inventors che, oltre alla gara, costituisce un'occasione diconfronto e connessione tra idee innovative e imprese: le startup potranno misurarsi con le più brillanti realtà del panorama digitale italiano, potenziare il loro network di contatti e moltiplicare sinergie e occasioni di collaborazione con le aziende, dialogando in maniera diretta con i principali investitori. Alle ore 9 Francesco Boccia darà il via alla maratona coordinata da GiuseppeMastrodonato, CTO e CoFounder DigithON, ed Ennio De Iapinis, Lawyer e CoFounder DigithON con la partecipazione di Raffaele Barberio, direttore di Key4biz. Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per illustrare il proprio pitch alla platea di analisti e investitori e dovranno rispondere alle domandedel comitato scientifico per convincerli e aggiudicarsi il premio DigithON 2023. Nel corso della giornata non mancheranno momenti di approfondimento e dibattiti con esperti di innovazione e nomi di primo piano delle aziende: alle 11.15 in collegamento Bill Barber, Innovation Manager e Startup Coach di Intesa Sanpaolo Innovation Center terrà un panel su Il ciclo di vita delle startup, consigli e strategie per la comunicazione agli investitori, go-to market strategy, mentre alle 11.30, sempre in collegamento, Luisa Maurizi, Senior Leaf Manager PMI intervistata da Raffaele Barberio racconterà Un modello innovativo di filiera all'insegna della trasformazione eco-energetica e digitale, l'esempio di Philip Morris – Coldiretti. La presentazione dei progetti digitali riprenderà quindi fino alle 13.30 e, dopo una pausa, proseguirà dalle 14.30. Davide Orfanelli, Social Innovation Discipline Leader Sisal interverrà alle 16.30 per parlare di GoBeyond: Capacity building a supporto dell'innovazione responsabile, poi si procederà con la maratona degli inventors che si concluderà alle 18.30 per lasciare spazio a DigithON Beer & Code, Boot Camp a cura di AuLab che si terrà presso la Terrazza Vecchie Segherie.