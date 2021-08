MotoGP: domenica 28 agosto si corre a Silverstone. Su Dazn la telecronaca di Pavesi e Melandri

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ultimo appuntamento del mese per il Motomondiale che scende in pista su DAZN con il Gran Premio di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone, che lo scorso anno non era stato battuto a causa della pandemia, si corre la 12ª tappa di questo Motomondiale. La competizione ha già riservato non poche sorprese, prima fra tutte, la recente notizia dell’ingresso di Cal Crutchlow in casa Yamaha al fianco di Fabio Quartararo e di Jake Dixon, che esordirà nel team Petronas insieme a Valentino Rossi fresco dell'annuncio del suo ritiro al termine della stagione.

In "pista" anche la squadra DAZN con Niccolò Pavesi e Marco Melandri, insieme per raccontare la classe regina, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo saranno le due voci di Moto2 e Moto3. - (PRIMAPRESS)