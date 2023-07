Diritti Tv: l’Antitrust sanziona Tim e Dazn per un accordo “cartello” delle due società

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Antitrust ha sanzionato Tim per circa 760mila euro e Dazn per oltre 7 milioni per un'intesa sui diritti tv della Serie A 2021-2024. Lo comunica una nota dell'Antitrust a chiusura dell'istruttoria. L'accordo di esclusiva Dazn-Tim "poteva determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive del settore nei mercati di connettività e servizi tv a pagamenti nel dettaglio" e poteva "sottrarre ai concorrenti Tim la possibilità di offire contenuti di pregio". La titolare Dazn li dava solo a Tim. - (PRIMAPRESS)