Lisbona,1º meeting delle Capitali Europee dello Sport 2021. E un omaggio teatrale alla nascita dell’Olimpiade Moderna

(PRIMAPRESS) - LISBONA - Si terrà in presenza il primo meeting delle Capitali Europee dello Sport 2021 a Lisbona in programma il 13 e 14 luglio prossimo. Il programma, come spiegano gli organizzatori del meeting portoghese,mira a rafforzare i valori olimpici e promuovere il Movimento Olimpico Internazionale all'interno della nostra comunità locale come esempio per la diffusione dello sport sociale ed inclusivo che ha visto arrivare il riconoscimento di Aces Europe a Lisbona Capitale dello Sport.

Tra gli eventi in programma anche uno spettacolo teatrale che richiama la nascita dell'Olimpiade Moderna quando il 23 giugno 1894, dodici paesi votarono all'unanimità il futuro dei cinque anelli olimpici.

La torcia olimpica passerà tra le mani di diversi ex atleti olimpici è tra gli atleti scelti da Lisbona Capitale Europea dello sport. - (PRIMAPRESS)