Scuola: il Rapporto Invalsi 2023 segna il divario tra Nord e Sud del Paese ma cala la dispersione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Rapporto Invalsi 2023 segna il forte divario esistente tra Nord e Sud del paese nella scuola. "In alcune regioni del Sud solo 1 ragazzo su 2 delle scuole medie comprende correttamente quello che legge e 2 studenti su 3 non sono capaci di leggere e e comprendere un testo in inglese".Così nel Rapporto Invalsi 2023. Cala la dispersione scolastica, -1% sul 2022,attestandosi all'8,7%.Alle elementari 1 bambino su 3 non sa la matematica e si registra un indebolimento in tutte le materie. Alle scuole superiori, la metà dei maturandi non capisce cosa legge e in matematica è al livello base,con un divario Nord-Sud del 23%. - (PRIMAPRESS)