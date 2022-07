Enit: l'estate 2022 sempre più open air con 25 milioni di italiani che scelgono il nostro paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Uno studio recente sul turismo outdoor, realizzato da Enit e Human Company in collaborazione con Istituto Piepoli rileva che per due italiani su tre è cresciuta la propensione per le vacanze all’aria aperta (52%) pari a 25 milioni di italiani che le ritengono flessibili, sostenibili e sicure. Per l'88% del campione le vacanze outdoor sono in Italia con Puglia, Toscana e Sardegna sul podio delle regioni preferite anche se Trentino ed Alto Adige rappresentano le destinazioni per l'open air di un turismo sportivo. - (PRIMAPRESS)