Usa: Joe Biden incassa la nomination per sfidare Trump alle elezioni di novembre mentre il presidente solleva l'indignazione popolare sul caso Floyd

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Joe Biden ha raggiunto la soglia dei 1.991 delegati utile per assicurarsi la nomination per la sfida di novembre a Trump. "E' stato un onore competere con candidati tra i più talentuosi che il partito democratico abbia mai messo in campo. Sono orgoglioso di poter dire che andiamo alle elezioni generali con un partito unito", ha commentato Biden. "Da qui al 3 novembre - ha proseguito mi dedicherò a combattere per guadagnare il voto degli americani in questa grande nazione, per vincere insieme la battaglia per l'anima del Paese”. La pandemia ha fiaccato gli Usa della gestione Trump anche se ieri c’è stato un timido segnale di ripresa dell’economia. Ma ciò che più pesa sulla ricandidatura del tycoon che ha rispolverato vecchi slogan da anni sessanta, è proprio l’atteggiamento mostrato nel caso Floyd che ha scatenato l’indignazione dell’opinione pubblica e non solo nera. - (PRIMAPRESS)