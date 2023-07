Città del Vaticano: il cardinale Zuppi incontrerà alla Casa Bianca il presidente Biden. Al centro la pace in Ucraina

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - In serata è arrivata la conferma che il cardinale Matteo Zuppi incontrerà domani alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nell'annunciare la missione di Zuppi la sala stampa vaticana ha riferito che il cardinale Zuppi è negli Usa per "promuovere la pace in Ucraina". Secondo le anticipazioni nei colloqui sarà trattata la questione dei bambini ucraini deportati in Russia. In questi giorni si trova a Washington anche l' ambasciatore statunitense presso la Santa Sede, Joe Donnelly, che potrebbe partecipare ai colloqui di Zuppi. - (PRIMAPRESS)