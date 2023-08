Washington: 4 capi d’accusa per Donald Trump legati alle elezioni del 2020. Rischia 80 anni di carcere

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Sono quattro i capi di imputazione contestati all'ex presidente Usa, Donald Teump dal Tribunale Federale di Washington. Tutti i capi legati alle elezioni del 2020 e all'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. L'udienza in tribunale si è svolta in una Washington blindata per evitare possibili reazioni dei sostenitori del tycoon americano. Le condanne variano dai 5 ai 20 anni di carcere per ciascuna accusa. Trump si è dichiarato non colpevole. "Sarò arrestato per aver protestato contro elezioni truccate",ha dichiarato, "Ancora una incriminazione e vinco le elezioni", ha affermato con irritato sarcasmo. - (PRIMAPRESS)