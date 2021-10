Sudan: allarme dell'Unione Europea, Borrell: "In pericolo le aspirazioni democratiche"

(PRIMAPRESS) - SUDAN - L'Unione europea segue con preoccupazione gli sviluppi in Sudan e invita tutte le parti a rimettere in moto il processo di transizione: lo ha dichiarato oggi l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell. "Fortemente allarmati" gli Stati Uniti, per gli annunci di arresti in Sudan: lo ha twittato l'inviato americano per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman. Sono annunci che vanno "contro la dichiarazione costituzionale (che regola la transizione nel paese) e le aspirazioni democratiche del popolo sudanese". - (PRIMAPRESS)