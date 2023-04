Italiani evacuati dal Sudan: oggi l'arrivo a Roma con un volo da Gibuti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà un volo dedicato da Gibuti, in Africa Orientale a trasportare in Italia oggi gli oltre 100 italiani tratti in salvo ieri dalla capitale sudanese di Karthoum con una operazione militare di trasferimento dalla sede dell'ambasciata sino all'imbarco su un C130. Le operazioni, così come quelle di altri paesi europei e degli Stati Uniti, sono avvenute mentre imperversava lo scontro a fuoco tra fazioni che hanno fatto spopolare la capitale. Grazie a un'operazione coordinata dalla Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, con assetti della Difesa e il supporto dell'intelligence, sono, dunque, stati messi in sicurezza oltre 100 connazionali, fra cui il personale diplomatico. La conferma era arrivata ieri stesso dalla Farnesina in una nota. - (PRIMAPRESS)