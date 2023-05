Sudan: siglato accordo con la mediazione dell’Arabia Saudita per interventi umanitari

(PRIMAPRESS) - SUDAN - L'esercito e le forze paramilitari in guerra in Sudan hanno siglato un accordo per consentire l'assistenza umanitaria.Nella dichiarazione firmata a Gedda (Arabia Saudita), le parti si impegnano a fare il possibile per evitare danni a civili. L'intesa comprende anche rispetto delle strutture sanitarie e protezione degli operatori umanitari impegnati nell'assistenza alla popolazione. E' il primo accordo tra le parti dall' inizio del conflitto che ora dura da più di un mese fa. Proseguono invece i negoziati per raggiungere un cessate il fuoco. - (PRIMAPRESS)