Australia: straripata la diga Warragamba a sud-ovest di Sydney. Venti vittime e migliaia di sfollati

(PRIMAPRESS) - SYDNEY - Lo straripamento della diga di Warragamba, nel sud-ovest di Sydney, causato dalle piogge torrenziali delle ultime ore, ha sorpreso le autorità che non hanno fatto in tempo ad organizzare l'evaquazione che ha già provocato 20 vittime. Migliaia di abitanti a Sydney hanno ricevuto l'ordine di lasciare le loro case per l'emergenza maltempo. Nel sob- borgo di Camden, i soccorritori hanno salvato dalle inondazioni 29 persone. A marzo,le inondazioni causate da forti temporali hanno devastato la parte occidentale di Sydney. - (PRIMAPRESS)