Mestre: un bus precipita dal cavalcavia Vampa e prende fuoco con i passeggeri a bordo. Ancora incerto il numero delle vittime

(PRIMAPRESS) - MESTRE - Non si conosce ancora il numero delle vittime del bus precipitato dal cavalcavia Vampa in via Stazione a Mestre. A bordo numerose persone. Le informazioni non sono ancora chiare: non si conosce al momento la dinamica dell’incidente e nemmeno se si tratti di un autobus turistico o di linea. Di certo l'odore acre di metano ha fatto riconoscere la tipologia di trazione del veicolo che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e alla polizia. I testimoni parlano di diverse vittime e molti feriti. Il Sindaco di Mestre fa riferimento già a 20 morti.

L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle "grandi emergenze" che prevede la messa a disposizione dio tutti i pronto soccorso degli ospedali e il richiamo al lavoro di personale di rinforzo chiedendo aiuti per l'invio delle autoambulanze anche dai paesi vicini. - (PRIMAPRESS)