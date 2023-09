Armenia: esploso deposito carburante a Nagorno Karabakh. Venti morti e 300 feriti

(PRIMAPRESS) - ARMENIA - Sarebbero 20 le persone morte e quasi 300 ferite in una potente esplosione in un deposito di carburante nella regione del Nagorno Karabakh. Le autorità locali armene hanno riferito che 290 persone sono state ricovera- te negli ospedali, decine delle quali "ancora in condizioni critiche" dopo l'esplosione avvenuta lunedì sera nella struttura vicino alla capitale regionale di Stepanakert. - (PRIMAPRESS)