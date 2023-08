Rientro vacanze: bollino rosso su Autostrade. 11 milioni di veicoli in movimento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso per il rientro dalle vacanze. Traffico intenso già dal pomeriggio verso il Centro-Nord. Anas stima un transito di circa 11 mln di veicoli fra sabato 26 e domenica 27, con picchi da quasi mezzo mln nelle ore di punta. Osservate speciali la A2 "Autostrada del Mediterraneo" in carreggiata Nord, la statale 16 "Adriatica" verso Nord dalla Puglia al Veneto, la 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la 7 "Appia" Campania-Lazio, la 148 "Pontina" nel Lazio e il Gra di Roma. - (PRIMAPRESS)