Meteo: oggi bollino rosso del Ministero della Salute per Roma e Rieti con termometro oltre i 40º

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre sull'Italia arriva una nuova ondata di afa, il ministero della Salute dà bollino rosso oggi a Roma e Rieti e domani anche a Bolzano, Firenze,Frosi- none,Latina,Perugia e Torino. Uno studio pubblicato da Nature Medicine rileva che nell'estate 2022 il caldo estremo ha fatto in Europa 61.672 morti. L'Italia la più colpita con 18mila decessi, il 30% del totale. Posizione geografica ed età media fanno la differenza: 7mila morti in meno in Spagna e 8.173 vittime in Germania. I dati arrivano da Eurostat, l'istituto di statistica Ue. - (PRIMAPRESS)