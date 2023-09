Pechino: il ministro degli Esteri Tajani incontra Wang Yi (Esteri) e Wang Wentao (Commerscio). Ipotesi nuova Via della Seta

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Missione italiana del ministro degli Esteri, Antonio Tajani a Pechino per ricucire, secondo quanto riportato dai media cinesi, un rapporto commerciale per la Via della Seta. Tajan sarà in missione a Pechino fino a martedì. Domani incontrerà i ministri cinesi Wang Yi (Esteri) e Wang Wentao (Commerscio). Oggi numerosi impegni culturali. Al centro della visita di Tajani, iniziata con la partecipazione alla messa dei salesiani nella Cattedrale del Salvatore, il rilancio del dialogo con la Cina nei settori di interesse comune. Per i media cinesi, nonostante le esitazioni a rinnovare il progetto della Via della Seta, la visita dimostra che Roma vuole continuare la cooperazione con Pechino. - (PRIMAPRESS)