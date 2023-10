Jannik Sinner trionfa a Pechino battendo il russo Medvedev ed eguaglia il best ranking di Panatta

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Per Jannik Sinner è un trionfo al Torneo di Pechino. Dopo aver fatto la storia salendo al n.4 Atp ed avere eguagliato il best ranking di Panatta, il 22enne altoatesino conquista a Pechino il 9° titolo della sua sempre più luminosa carriera. Crescita esponenziale che, dopo il super match contro Alcaraz, si conferma anche in finale dove stende 7-6 7-6 (2h03') la sua 'bestia nera', il russo Medvedev (n.3 del mondo), che l'aveva sempre battuto nei 6 precedenti. Partita di altissimo livello tecnico, risolta in entrambi i set al tie-break, giocati da Jannik in modo strepitoso. - (PRIMAPRESS)