Conflitto MedioOriente: oggi missione in Egitto del ministro Tajani con al-Sisi sulla questione Israele

EGITTO - Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi in missione in Egitto per la questione del conflitto in MedioOriente. Al Cairo incontrerà il presidente al Sisi e l'omologo Shoukry. Al centro dei colloqui,la situazione in Israele dopo gli attacchi di Hamas. A margine della riunione della Lega Araba, sempre oggi al Cairo, Tajani vedrà il segretario generale Ahmed Abdul Gheit per irbadire l'impegno dell'Italia nel rilancio del processo di pace in Medioriente. Obiettivo della visita, come dichiarato da fonti della Farnesina, anche la conferma del rapporto avviato dalla premier Meloni a Sharm el Sheik in autunno.