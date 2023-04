Marsiglia: crollato un edificio di 4 piani nella notte. Il sindaco: “Dobbiamo aspettarci vittime”

(PRIMAPRESS) - MARSIGLIA - Solo in queste ore i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estinguere l'incendio che è scoppiato nella notte in un edificio a Marsiglia fino a farlo crollare. Il sindaco teme vi siano vittime "Dobbiamo essere preparati ad avere vittime in questa terribile tragedia". Così il sindaco di Marsiglia, Payan, dopo il crollo dell'edificio di 4 piani, e aggiungendo che 5 abitanti di un altro edificio vicino sono rimasti feriti. L'incendio fino alle 8 del mattino si presentava con lingue di fuoco difficili da spegnere per le condotte del gas che hanno alimentato le fiamme. - (PRIMAPRESS)