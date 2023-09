Cefalù: rientrati in hotel i turisti evacuati per gli incendi, situazione ora normale in albergo

(PRIMAPRESS) - CEFALU' - A Cefalù, in provincia di Palermo, i 700 visitatori evacuati venerdì sera da un albergo a seguito di un incendio che ha messo a rischio l'edificio e causato danni significativi alla località, sono tornati nella struttura. Dall'albergo fanno sapere che la situazione è del tutto normalizzata. «Sebbene l'incendio non sia ancora completamente spento, l'hotel è ora al sicuro e gli ospiti sono stati fatti rientrare", ha dichiarato il proprietario dell'albergo. "I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno operato incessantemente durante la notte. Adesso, le aree circostanti l'albergo sono distanti dalle fiamme e non sono più a rischio». - (PRIMAPRESS)