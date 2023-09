Cefalù: evacuato nella notte l’hotel Costa Verde dopo l’incendio. La morte di Maria David mentre cercava di salvare i suoi cavalli

(PRIMAPRESS) - CEFALÙ (PALERMO) - Del Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, nella notte restava solo lo spettro della struttura dopo il violento incendio scoppiato ieri. 700 persone tra turisti ed ospiti erano stati evacuati via mare e redistribuiti in altre strutture o al Palazzetto dello Sport in attesa di altre sistemazioni. Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno dove oggi alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare. La stessa zona in cui ieri pomeriggio la 42enne Maria David è morta bruciata mentre cercava di salvare i suoi cavalli in una stalla circondata dalle fiamme. - (PRIMAPRESS)