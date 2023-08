Los Angeles: scossa di terremoto 5.1 con epicentro a Ojai nel distretto di Ventura. Non ci sarebbero danni

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito Ojai nella contea di Ventura, secondo quanto riportato dallo United States Geological Survey.

Il sisma si è verificato a 4,34 miglia a sud-est di Ojai, ed è stato segnalato per la prima volta intorno alle 14:40 ora locale, con una magnitudo preliminare di 5.0 ed è stato successivamente aggiornato a 5.1. Diverse scosse minori sono state avvertite intorno alla stessa area, tutte di magnitudo compresa tra 2,8 e 3,6.

Al momento non ci sono segnalazioni di danni. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno attivato tutte le 106 stazioni di quartiere per condurre sondaggi nei loro distretti e metterli in modalità terremoto. - (PRIMAPRESS)