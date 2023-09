Firenze: scossa di terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro a Marradi. Centinaia di persone in strada

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Un terremoto di magnitudo 4.8 si è verificato alle 5.10 nell'area di Marradi,in provincia di Firenze. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia(Ingv). L'epicentro è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi,a una profondità di 8,4 km. La forte scossa, seguita da altre 8 più lievi,è stata nettamente avvertita dalla popolazione,anche in varie zone della vicina Romagna. Centinaia di persone sono riversate in strada. In corso controlli per verificare eventuali danni a strutture. Al momento non si segnalano criticità. - (PRIMAPRESS)