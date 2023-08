Incendi Hawaii: la Farnesina ha aperto un desk assistenza per gli italiani all’aeroporto di Maui

(PRIMAPRESS) - MAUI (HAWAII) - Fino a domani 15 agosto permane lo stato di emergenza per la drammatica situazione incendi che ha colpito l'isola di Maui alle Hawaii. I focolai si vanno spegnendo ma intanto le vittime accertate finora sono 97. In molti avevano trovato scampo alle fiamme tuffandosi in mare. Ai numeri della Farnesina su diversi canali social stanno arrivando i messaggi degli italiani che erano nell'arcipelago. Per loro la Farnesina ha comunicato sul profilo Twitter, di aver “aperto presso l’aeroporto internazionale di Maui un desk di assistenza agli italiani” per l’emergenza incendi, con il personale del consolato italiano a San Francisco. - (PRIMAPRESS)