Jet Wagner, Lukashenko: “Avevo avvertito Prigozhin e Utkin della loro vita in pericolo”

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - Dopo le dichiarazioni di Putin sulla morte del capo della Wagner, Prigozhin oggi arriva quella attesa del presidente bielorusso Alexander Lukashenko che aveva fatto da mediatore con il Cremlino quando in giugno scorso i miliziani mercenari stavano marciando su Mosca minacciando una presa della capitale. Lukashenko, infatti, aveva dato ospitalità a Prigozhin mediando sulle possibili ritorsioni di Putin. Ora il presidente bielorusso, secondo quanto riportato da Al Jazeera, conferma di aver avvertito i capi mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin, di stare attenti a possibili minacce alla loro vita, e commenta di aver insistito sul fatto che i combattenti Wagner sarebbero potuti rimanere in Bielorussia dopo la morte dei loro leader in un incidente aereo. - (PRIMAPRESS)