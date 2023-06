Wagner, nessun processo penale dal Cremlino per la rivolta. Oggi Prigozhin a colloquio in Bielorussia

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il giorno dopo la marcia su Mosca della brigata Wagner, chi si attendeva la reazione forte di Putin è rimasto deluso. Mosca sembra non voler perseguire penalmente Wagner. A renderlo noto è il Cremlino, in una agenzia riportata dalla Tass. Quello che è dato sapere che il capo della Wagner andrà in Bielorussia per un colloquio con Lukashenko che ieri aveva convinto il capo della Wagner, Prigozhin ad interrompere quella che si era delicata in poche ore come l'inizio di una guerra civile. A parlare di questo incontro in Bielorussia è il portavoce del Cremlino, Peskov ma che non chiarisce il senso della visita ma si affretta a precisare che la fallita ribellione di Wagner "non influenzerà in alcun modo" l'offensiva russa in Ucraina". - (PRIMAPRESS)