Dietrofront di Wagner per “evitare sangue russo” ma c’è anche l’intervento di Lukashenko

MOScA - Le truppe di Wagner fanno dietrofront. Il presidente bielorusso Lukashenko ha affermato in serata di aver negoziato con Prigozhin: "Darò lo stop ai movimenti per non versare sangue russo". Ha affermato il capo dei mercenari. In un nuovo audio Prigozhin annuncia: "I miliziani della Wagner sono a 200 km da Mosca ma ora fanno marcia indietro tornando verso sud".