Foggia: la cittadina di Apricena dedica una via a Berlusconi. Potenza (Sindaco): “Via Modena diventerà la strada intitolata al presidente”

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - È nel foggiano, ad Apricena, la prima città in Italia ad intitolare una via all'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. "Come comunità nazionale - ha detto il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, eletto nel 2019 in una lista civica vicina al centro destra - abbiamo assistito al tripudio di affetto nei confronti del Presidente Silvio Berlusconi, a poche ora dai suoi funerali di Stato e dalla proclamazione del lutto nazionale dopo la scomparsa nella giornata di lunedì". "La nostra città ha deciso di cristallizzare quest'ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e Presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e che tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese intitolandogli una via del nostro centro abitato", ha aggiunto Potenza, "la Giunta comunale da me presieduta, infatti, ha deliberato la reintitolazione dell'attuale "Via Modena" in "Via Silvio Berlusconi", ed appena possibile procederemo con una cerimonia pubblica in cui sarà ufficialmente intitolata questa strada al Cavaliere Berlusconi". - (PRIMAPRESS)