Foggia: incendio in un appartamento a Cagnano Varano. Morto un 60enne

(PRIMAPRESS) - FOGGIA - Incendio in un appartamento di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Un uomo di 60 anni, che era solo in casa, ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state originate da un cortocircuito dovuto al malfunzionamento di una stufa. Le fiamme hanno avvolto l'appartamento in pochi istanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. - (PRIMAPRESS)