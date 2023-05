Potenza: il 1º Maggio tra rivendicazioni salariali e richiamo all’art.1 nei 75 anni della Costituzione

(PRIMAPRESS) - POTENZA - La pioggi non ferma la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio a Potenza. E' dedicata ai 75 anni della Costituzione e lo slogan è proprio l' articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica,fondata sul lavoro."Superare la precarietà,garantire la sicurezza Non basta un decreto per sostenere il lavoro",dice il leader Uil Bombardieri. Potenza è stata scelta "come simbolo della difficile situazione del Meridione",spiegano i sindacati. Sul palco interventi di lavoratrici e lavoratori, poi i tre leader sindacali. - (PRIMAPRESS)