Èlite League: a Bari si gioca Italia-Malta con il possibile tridente Berardi-Raspadori-Kean

(PRIMAPRESS) - BARI - C'è il tutto esaurito a Bari dove la nazionale azzurra sfida Malta per il match dell'Èlite League. Mr. Spalletti nell'ultima sgambettata di ieri ha raccomandato di andare sul campo sereni mettendosi alle spalle la questione "scommesse" per cui Tonali e Zaniolo sono dovuti tornare a casa già dal loro ritiro di Coverciano. L'Italia dovrebbe adottare uno schema 4-3-3 con una formazione che potrebbe essere questa: Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Luciano Spalletti ha provato in questi giorni il tridente d'attacco con Berardi-Raspadori-Kean. - (PRIMAPRESS)