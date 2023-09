Qualifiche Euro 2024: l’Italia batte l’Ucraina con una doppietta di Frattesi che vale tre punti in classifica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Allo Stadio Meazza di Milano, la nazionale italiana di mister Spalletti al suo secondo appuntamento sulla panchina tricolore dopo il match non brillante con la Macedonia per le qualificazioni di Euro 2024 ha battuto l'Ucraina 2-1. Il timore di Spalletti alla vigilia della partita con gli ucraini aveva raccomandato di stare attenti ai cali di ritmi e agli scambi poco precisi che avevano caratterizzato l’incontro con i macedoni. E dopo l’avvio brillante degli azzurri con due reti messe a segno al 12’ e al 29’(convalidata dal Var) da Frattesi, è stato proprio un calo di concentrazione a far accorciare le distanze all’Ucraina con Yarmolenco al 41’, facendo imprecare Spalletti. Ma la ripresa è ancora tutta a trazione italiana nella prima parte con Raspadori e Zaniolo che sfiorano più volte la porta ucraina. Poi arriva il calo per le due squadre.Tre minuti di recupero al 90º e la partita si chiude del 2-1. "La squadra questa sera ha giocato un buon calcio- dice Spalletti al termine della partita - si è migliorato in tanto". - (PRIMAPRESS)