Qualifiche Euro 2024: è pareggio (1-1) tra Macedonia e Italia. Ora il test in salita dell’Ucraina

SCOPJE - "Difficoltà sulle seconde palle e i rimbalzi ma in fondo abbiamo giocato una buona partita non abbiamo concesso tanto. Ora dobbiamo cercare di trovare dei correttivi" ammette il neo C.T. Spalletti al suo debutto con la nazionale azzurra contro la Macedonia per le qualificazioni di Euro 2024. Partita terminata con un gol per parte. Ha segnato per prima l'Italia con Ciro Immobile sfruttando un'azione confusa. Ma poi in finale di partita all'81' è arrivato il pareggio con Berdhi. Ma ora rende ancora più difficile il match di martedì a San Siro con l'Ucraina. A parlare di quanto bisognerà lavorare da domani in vista del confronto di martedì è proprio Ciro Immobile: "Eravamo riusciti a creare qualche occasione ma poi è andata così e ci toccherà lavorare per prepararci a Martedì".