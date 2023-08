Elba: gli incendi radono al suolo 14 ettari. Evacuate circa 700 persone sulla collina di Ortano

(PRIMAPRESS) - ELBA - Sono circa 700 le persone finora evacuate, per l'incendio a San Felo, sull'isola d'Elba. Sgomberati precauzionalmente un campeggio sula collina di Ortano e alcune abitazioni. Nella notte spegnimento via terra, poi con la luce sono entrati in azione tre elicotteri e sono in arrivo i Canadair, oltre a 14 squadre di volontari per rinforzo a quelli già presenti e impegnati con i Vigili del fuoco. Situazione in lento miglioramento, ma intanto sono già bruciati 14 ettari e almeno tre case. - (PRIMAPRESS)