Incendi Canada: ordine di evacuazione per 30mila persone nel British Columbia

CANADA - Circa 30.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di lasciare le loro case nella British Columbia, nel Canada occidentale per i violenti incendi che hanno colpito l'area. Lo hanno riferito i funzionari provinciali, mentre i vigili del fuoco sono 8ntento a combattere l'incendio che sta colpendo la città di Kelowna."La situazione è molto fluida e i numeri cambiano continuamente, ma per ora ci troviamo attualmente a circa 30.000 persone in ordine di evacuazione e altre 36.000 in preallerta di evacuazione", ha dichiarato Bowinn Ma, ministro della gestione delle emergenze della provincia canadese.