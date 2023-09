(PRIMAPRESS) - CRIMEA - È stato domato il vasto incendio in un cantiere navale dove era in manutenzione una nave portacontainer. L'incendio è stato causato dall'attacco missilistico del governo di Kiev su Sebastopoli, in Crimea e che ha causato 24 feriti di cui 4 "piuttosto gravi". - (PRIMAPRESS)