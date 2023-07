Russia: respinti attacchi ucraini con droni nella baia di Balaklava in Crimea. Non ci sono notizie di vittime

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Le forze russe hanno respinto attachi con droni sia da terra sia dal mare lanciati dalla baia di Sebastopoli e Balaklava nella Crimea. Non ci sono notizie di vittime o danni. Lo ha riferito il governatore filorusso di Sebastopoli. In Ucraina, bombardamenti sulla città di Kharkiv. La notizia è stata riferita dal sindaco Terekhov. Non sono state riportate informazioni su danni o vittime. - (PRIMAPRESS)