Crimea: esploso un deposito di munizioni. Evacuate circa 2mila persone a Kirovsky

(PRIMAPRESS) - CRIMEA - Esplosione in Crimea, chiusa autostrada. Un deposito di munizioni sarebbe esploso a seguito di un attacco nel distretto di Kirovsky in Crimea, secondo i media ucraini. "A seguito di un incendio scoppiato in un sito nel distretto di Kirovsky, l'autostrada Tavrida è stata chiusa", aveva detto da parte sua il leader locale russo Sergey Aksyonov aggiungendo che era prevista l'evacuazione temporanea di circa 2.000 persone. - (PRIMAPRESS)