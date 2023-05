Concerto Springsteen a Ferrara, Fabbri (Sindaco): “Annullarlo sarebbe stato complesso. Ci sono prenotazioni da tutto il mondo”

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Concerto Boss,sindaco: stop impossibile Il sindaco di Ferrara interviene dopo le polemiche suscitate dalla decisione di non annullare il concerto di Bruce Springsteen, a Ferrara, in conseguenza dell'alluvione. "Mi dispiace se qualcuno può aver pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna per non aver annullato il concerto del Boss",dice Alan Fabbri."Vista l'enorme complessità,non si può rinviare. Sono coinvolti migliaia di lavoratori, arrivano in migliaia da tutto il mondo,hanno comprato biglietti aerei,prenotato alberghi". - (PRIMAPRESS)