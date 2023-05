Ferrara, il concerto di Springsteen si farà. Piantedosi: “Dare un segnale di proseguire la vita”

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Il concerto di Springsteen a Ferrara si farà nonostante la situazione di criticità in cui si trova il territorio dell'Emilia Romagna per le alluvioni. "La vita deve comunque proseguire,laddove possibile,e senza offendere nessuno. E' anche giusto dare un segnale di prosecuzione della vita in contesti come questo".Così il ministro dell'Interno Piantedosi sull'opportunità di tenere il concerto di Springsteen a Ferrara. La questione aveva sollevato un polverone ma il Sindaco di Ferrara aveva spiegato che la macchina organizzativa del concerto era troppo avanti per poter pensare di annullare tra prenotazioni mondiali e investimenti programmati. "Le autorità locali hanno valutato che era sostenibile dal punto di vista lo- gistico". Il governatore Bonaccini dice di non voler fare polemiche, "ho altre emergenze,ma forse si poteva rinviare". - (PRIMAPRESS)