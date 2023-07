Palermo: salgono a tre le vittime dell’incendio alle porte di Cinisi. Sono due anziani di Fondo Orsa

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Trovati due corpi carbonizzati a Cinisi nel palermitano dove cresce la conta delle vittime per gli incendi in Sicilia. Dopo la morte dell'anziana perchè i soccorsi non sono riusciti a raggiungerla, altri due sono i corpi carbonizzati trovati in una casupola a Cinisi vicino all'aeroporto. I cadaveri non sono stati identificati. Sono vittime dell'incendio che da ore divora la zona. Il ritrovamento in Fondo Orsa, all'interno di un'abitazione in condizioni molto precarie andata in fiamme. I due avrebbero all'incirca 77 e 75 anni. - (PRIMAPRESS)