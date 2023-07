Morte Purgatori: oggi la camera ardente in Campidoglio e domani i funerali alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si aprirà oggi 27 giugno in Campidoglio la camera ardente del giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori mentre i funerali sono previsti per venerdì 28 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. Ieri, in seguito all'apertura di una inchiesta da parte della Procura di Roma, in cui risultano indagati due medici di una clinica romana, è stata eseguita un'autopsia per verificare se vi siano state errate diagnosi con consequenziali terapie sbagliate. - (PRIMAPRESS)