Ucraina: l’attacco delle forze di Kiev dalla sponda sinistra del Dnipro a Kherson

(PRIMAPRESS) - Le forze ucraine sono avanzate su una parte scarsamente difesa della costa fluviale di Kherson, la regione meridionale divisa in due dal fiume Dnipro, secondo diversi rapporti durante la 61a settimana di guerra.

L'Ucraina ha ripreso un'ampia fascia della regione, compresa la capitale chiamata anche Kherson, dall'invasione delle forze russe lo scorso anno, ma i russi si sono trincerati sulla riva sinistra del fiume. I filmati geolocalizzati pubblicati da un giornalista militare russo il 22 aprile hanno mostrato che le forze ucraine avevano stabilito posizioni a nord di Oleshky, 7 km (4,3 miglia) a sud-ovest della città di Kherson, ha affermato l'Institute for the Study of War (ISW), un think tank con sede a Washington .

"Il nemico sta effettivamente effettuando attacchi sulla riva sinistra utilizzando piccole imbarcazioni fornite come parte dell'assistenza militare degli Stati Uniti", ha scritto un giornalista militare russo che pubblica come Rybar. "L'ampia lunghezza della costa e l'impossibilità di controllo fisico sulle aree costiere a causa del regolare bombardamento a favore delle forze armate ucraine". - (PRIMAPRESS)