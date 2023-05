Ucraina: attacchi russi da Kiev a Kharkiv. A Kherson 5 civili uccisi per esplosivi lasciati dalle truppe di Mosca

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Massicci attacchi russi nella notte sulle principali città dell'Ucraina. L'esercito russo ha sferrato un attacco sulla capitale Kiev respinto dalla con- troffensiva ucraina che ha intercettato e distrutto 14 droni. Un raid missilistico ha colpito la regione di Kharkiv, in Ucraina orientale. Danneggiate infrastrutture di trasporto e un condominio ma non ci sono state vittime. Nel mirino anche la regione di Kherson: 90 spari in 24 ore, 434 muni- zioni pesanti. Kiev: "Esplosivi lasciati dai russi hanno ucciso 5 civili". - (PRIMAPRESS)