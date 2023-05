Kiev: ancora allarme bombe sulla capitale ucraina. A Kherson un morto e 3 feriti

(PRIMAPRESS) - KIEV - È ancora allarme bombe nella capitale ucraina per le bombe esplose fino alle prime ore del mattino. La difesa antiaerea dell'esercito ucraino è entrata in azione dopo esplosioni segnalate a Kiev. Secondo i media, l'amministrazione militare della città ha esortato i cittadini a cercare protezione nei rifugi e a rimanervi fino al cessato allarme, che è stato lanciato nella notte a Kiev e in gran parte del Paese."Missili e droni russi sono stati tutti abbattuti",dicono fonti militari. Bombardata Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk:25 i feriti.Un morto e 3 feriti negli attacchi della notte sulla regione di Kherson. - (PRIMAPRESS)