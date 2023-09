Libia devastata dal ciclone Daniel. Due dighe rotte spazzano via oltre 2mila vite a Derna

(PRIMAPRESS) - LIBIA - Il disastro causato dal passaggio del ciclone Daniel in Libia, è ancora difficile da quantificare nel numero delle vittime. La tempesta mediterranea su è presentata con inondazioni devastanti in Libia che hanno rotto dighe e spazzato via interi quartieri in diverse città costiere nella parte orientale della nazione nordafricana. Si teme che circa 2.000 persone siano morte, ha detto lunedì uno dei leader del paese ma il bilancio è solo per difetto.

La distruzione è apparsa maggiore a Derna, una città precedentemente controllata dagli estremisti islamici nel caos che ha attanagliato la Libia per più di un decennio lasciandola con infrastrutture fatiscenti e inadeguate. La Libia rimane divisa tra due amministrazioni rivali, una a est e una a ovest, ciascuna sostenuta da milizie e governi stranieri.

Secondo le autorità sanitarie, il bilancio delle vittime accertate delle inondazioni del fine settimana ammontava a 61 fino a ieri. Ma il conteggio non includeva Derna, che era diventata inaccessibile, e molte delle migliaia di persone disperse si credeva fossero state portate via dalle acque dopo che due dighe a monte erano crollate.

"Aiutateci", manca tutto "Servono medicine, cibo, ripari per gli sfollati e i volontari, mezzi di comunicazione per una zona enorme senza elettricità. Lo ha detto Tamer Ramadan, capo delegazione della Mezzaluna Rossa aggiungendo che la "situazione è catastrofica". Dopo il passaggio del ciclone che ha causato una ecatombe di morti, servono ripari, "attrezzature anche per i volontari che sono impegnati nei soccorsi, chiediamo ai protagonisti di tutto il mondo di aiutare il nostro Paese", ha aggiunto Ramadan. - (PRIMAPRESS)