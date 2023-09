Lampedusa: sbarchi di migranti senza fine. Oltre 5mila gli arrivi. L’allarme pressione da Marocco e Libia

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Gli sbarchi a Lampedusa proseguono senza sosta nel silenzio più assoluto dell'UE. Dalla mezzanotte sono stati registrati 23 sbarchi e l'arrivo di quasi 1.000 persone. E la drammatica morte di un neonato di 5 mesi, finito in acqua e annegato al momento dello sbarco. Ieri si erano contati 110 approdi e 5.112 arrivi. Sul molo commerciale centinaia di persone ammassate in attesa di essere trasferite all'hotspot mentre dalla Guardia Costiera arrivano le segnalazioni di altri barchini in viaggio verso l'isola con a bordo decine di migranti. Una situazione che si farà sempre più pesante a causa del sisma in Marocco e dall' inondazione in Libia che oltre a causare più di 10mila morti, alimenteranno ulteriormente i flussi di migranti. - (PRIMAPRESS)