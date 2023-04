Evacuazioni Sudan: in corso operazioni interforze. Duecento italiani sul C130 militare

(PRIMAPRESS) - SUDAN - Sono in corso le operazioni di evacuazione interforze dalla capitale del Sudan, Karthoum. Sono circa 200 gli italiani coinvolti nelle operazioni di trasferimento con un aereo militare C130, secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Stessa operazione per la Francia in cui, però sarebbe rimasto ucciso un cittadino francese rimasto intrappolato nel fuoco incrociato tra esercito regolare e paramilitari.

Anche le truppe statunitensi hanno evacuato in queste ore, il personale dell'ambasciata statunitense dal Sudan. "Oggi, su mio ordine, l'esercito degli Stati Uniti ha condotto un'operazione per estrarre il personale del governo degli Stati Uniti da Khartoum", ha detto il presidente Joe Biden. Ha ringraziato le autorità di Gibuti, Etiopia e Arabia Saudita per la loro assistenza nella missione di evacuazione.

In precedenza, la RSF ha affermato di essersi "coordinata con la missione delle forze armate statunitensi composta da sei aerei, per l'evacuazione dei diplomatici e delle loro famiglie domenica mattina". L'operazione ha evacuato meno di 100 persone, hanno detto ai giornalisti funzionari statunitensi. Circa 100 soldati statunitensi su tre elicotteri MH-47 hanno effettuato l'operazione. - (PRIMAPRESS)